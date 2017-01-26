ДТП в районе Рудаки, 26 января 2017 года.

Из-за гололеда сегодня ранним утром на территории села Чимтеппа района Рудаки, автомашина марки «Mercedes-Benz» столкнулась с автомашиной марки «Opel Astra Caravan».

В результате ДТП четверо получивших травм различной степени тяжести граждан были заблокированы в салонах искореженных автомашин. Кроме того, возникла опасность возгорания топлива в бензобаках, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсупова.

Получив информацию об аварии, на место происшествия выдвинулись спасатели Отряда быстрого реагирования Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ.

«Спасатели на месте ДТП первым делом отключили аккумуляторы автомашин, попавших в ДТП, чтобы предотвратить возможное загорание топлива. Машины были серьезно повреждены, в них находились четверо пострадавших: один человек - в «Мерседесе», трое в «Опеле», - сообщила Юсупова.

По ее словам, при помощи гидравлического инструмента спасатели освободили людей из «плена» и передали подоспевшей бригаде «Скорой помощи».

«К сожалению, двое из пострадавших скончались по пути в больницу», - констатировала пресс-секретарь КЧС.