Запретить родителям называть детей нелепыми именами намерены депутаты Госдумы. Думский комитет по госстроительству и законодательству сегодня, 26 января, намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении соответствующий законопроект. При этом в комитете не исключают, что ко второму чтению перечень ограничений может увеличиться.

Этот документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

Свое предложение Петренко объясняла тем, что сотрудники загсов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости.

В пояснительной записке к проекту говорилось о том, что «давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь».

Имя, как следует из текста документа, не может состоять из цифровых либо буквенных обозначений, символов, аббревиатур, ненормативной лексики, указывать на ранг или должность.

Упоминается также история о мальчике, родители которого уже более десяти лет не могут оформить на него документы, поскольку отец и мать решили назвать своего ребенка БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов.

В этой же пояснительной записке приводились необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Однако в комитете по госстроительству и законодательству не исключают, что ко второму чтению законопроект будет доработан так, чтобы детей нельзя было называть не только аббревиатурами и цифрами, нецензурными словами, но и нелепыми именами, названиями месяцев и т.д.

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что ребенку небезразлично, как его назовут. "У нас столько прекрасных имен. Называйте нормально, чтобы ребенок себя чувствовал всю жизнь нормально", — говорит депутат.

Напомним, в прошлом году семья выходцев из Таджикистана, проживающая во Владимирской области России, приняла решение поменять имя своему сыну - вместо Расула он стал Путиным.

Семья Джураевых родом из Таджикистана, но уже давно живет в России, и имееет гражданство РФ — сначала они приехали в Москву, потом перебрались в деревню Легково (Александровский район). Их сыну Расулу на тот момент было полтора года. Поменять мальчику имя предложил его дедушка Рахмон Джураев. Он поклонник Владимира Путина, у него дома даже есть небольшой музей, посвященный российскому президенту. «Я как-то прочитал, что в Египте ребенку дали имя Путин, и подумал, а почему в России этого нет», — объяснил он журналистам. На семейном совете эту идею поддержали и подали заявление на смену имени.