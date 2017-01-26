Чемпион Афганистана по футболу кабульский клуб «Шахин Асмаи» 25 января во второй половине дня прибыл в Душанбе для проведения матчей предварительного этапа Кубка АФК-2017 против вице-чемпиона Таджикистана фархорского «Хосилота».

Трехкратный чемпион Афганистана прибыл в Душанбе заранее, чтобы провести краткосрочный учебно-тренировочный сбор перед первым матчем предварительного этапа Кубка АФК-2017 против «Хосилота». В столице Таджикистана делегация «Шахин Асмаи» разместилась в гостинице «Пойтахт». Главный тренер чемпиона Афганистана, таджикский специалист Боир Игамбердиев привез в Душанбе 18 игроков. Свою первую тренировку в Душанбе гости планируют провести завтра, сообщает официальный сайт ФФТ.

Отметим, что первый матч предварительного этапа Кубка АФК-2017 между «Шахин Асмаи» и «Хосилотом», в котором номинальным хозяином поля выступит клуб из Афганистана, состоится во вторник, 31 января, на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Ответный поединок, где уже в роли хозяина выступит «Хосилот», пройдет на главной арене страны 7 февраля.

Как стало известно, цена билетов на все трибуны будет одинакова – 10 сомони. Болельщики могут приобрести их в кассах Центрального республиканского стадиона.