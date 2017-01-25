Президент РФ Владимир Путин рассказал студентам МГУ имени Ломоносова о своем опыте работы в стройотрядах и полученной им квалификации плотника.

Во время неформального общения с учащимися МГУ к главе государства обратился студент-участник стройотряда. Молодой человек попросил президента направить студентов на "большие стройки", например Керченского моста или объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Вы знаете, что движение стройотрядов зародилось лет 60 назад, а может быть еще и раньше - еще в 20-е годы были первые трудовые семестры у учащейся молодежи. Настоящее стройотрядовское движение началось в 60-е годы прошлого века", - коснулся Путин истории вопроса, назвав участие студентов в строительстве "чрезвычайно интересным и важным направлением".

Опыт президента

"Я и сам - как я уже публично говорил об этом - ездил в стройотряды и получал там удостоверение плотника четвертого разряда, чем очень горжусь", - поделился Путин.

"В те времена это для нас было существенно, потому что мы много денег зарабатывали по тем временам, и это поддерживало многих во время учебного года. Но работа в стройотрядах, неформальное общение еще и очень сплачивает. Это дает определенные навыки, возможность себя проявить", - отметил российский лидер.

По словам президента, когда он, будучи студентом второго курса и обладая званием мастера спорта по самбо, отправился в стройотряд, ему казалось, что он полон сил. "Но выяснилось, что работа, а работали мы по часов 12, требует особой закалки", - сказал Путин.

В конце встречи один из студентов, участник стройотряда, решил спеть президенту под гитару "Заправлены в планшеты космические карты", но от волнения подзабыл слова. Главе государства пришлось самому "вытянуть" пару куплетов, причем фальшивил Путин гораздо меньше, чем молодой человек, которому он подпевал.

Во время общения со студентами глава государства получил несколько подарков. Одним из них стал сборник стихов, приуроченный к празднованию Дня студента. Путин поблагодарил их, пообещав, что непременно ознакомится с творчеством студентов.