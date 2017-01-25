Аналитики АБР уверены, что цены на электроэнергию должны отражать полную стоимость предложения, которая будет мотивировать потребителей электроэнергии использовать ее более эффективно.

«Энергетическая система Таджикистана финансово ограничена низкими тарифами, слабыми сборами и крупной дебиторской задолженностью основных потребителей, включая ТАЛКО», - говорится в исследовании АБР под названием «Таджикистан: содействие диверсификации экспорта и роста».

Аналитики банка отмечают, что стоимость электричества в Таджикистане держалась на очень низком уровне вплоть до 2007 года. «Несмотря на то, что с тех пор она начала постепенно расти, цены все еще ниже стоимости предложения и остаются самыми низкими в мире», - подчеркивается в исследовании.

Для примера отмечается, что текущий тариф для населения наполовину меньше, чем в Узбекистане, и на 20%, чем в Молдове.

«Необходимый капитальный ремонт столь ветхой энергосистемы и добавление новых мощностей потребуют более высоких тарифов, чтобы покрыть полную стоимость расширения», - считают специалисты банка.

Они подчеркивают, что электричество в Таджикистане субсидируется до такой степени, что 2007-2010 годы на этот сектор ушло 68% бюджетных ассигнований, предназначенных для программ поддержки коммунальных служб.

«Эти высоко субсидируемые тарифы, которые ниже уровня окупаемости, в сочетании с энергетическим дефицитом в зимний период приводят к огромным экономическим потерям в размере примерно 200 млн. долл. США, или 3% от ВВП», - говорится в исследовании со ссылкой на данные Всемирного банка.

Предложение правительству Таджикистана относительно повышения тарифов на электроэнергию подтвердил на днях журналистам постоянный представитель АБР в РТ Си. Си. Ю.

По его словам, это является одним из условий банка в обмен на бюджетную поддержку, которое согласилось выполнить правительство Таджикистана.

Отметим, что тарифы на электроэнергию в Таджикистане последний раз были повышены в ноябре прошлого года. Тарифы в среднем выросли на 16,5%. Стоимость каждого киловатта электроэнергии для населения в настоящее время составляет 14,65 дирамов.