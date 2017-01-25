АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ЯНВАРЯ 2017

- В Таджикистан прибывает первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. Он примет участие в работе очередного заседания таджикско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

- ГУП «Таджикаэронавигация» проведет пресс-конференцию по итогам деятельности в 2016 году. Начало в 09:00.

- Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана проведет пресс-конференцию в 11:00.

- В Республиканском пресс-центре (ЦСИ, 2 этаж) состоится пресс-конференция Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ЯНВАРЯ

1956 - Открылся X съезд Компартии Таджикистана.

1963 – Вступил в строй новый аэропорт «Душанбе»

2004 - Указом президента с должности командующего Президентской гвардией снят генерал Гаффор Мирзоев. Президентская гвардия преобразована в Национальную.

2011 - На востоке Таджикистана уничтожен активист «Аль-Каиды» 26-летний Мазори Фатхиддинов, орудовавший в Таджикабаде;

2011 - В Таджикистане ввели ограничения на браки с иностранцами.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ЯНВАРЯ

1935 – Родился поэт Наримон Бакозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 3-8 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 11-16 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7, временами усиление до 9-14 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.