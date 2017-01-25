Группа таджикских дзюдоистов в составе лидера сборной команды Комроншо Устопириёна и четырех молодых дзюдоистов из школы тренера Парвиза Собирова впервые в истории Таджикистана проходят учебно-тренировочные сборы на родине дзюдо - в Японии, в университете Токай.

Руководителем делегации является тренер Фарухруз Собиров. В программу поездки (с 22 января по 9 февраля) входят совместные тренировки и схватки с японскими дзюдоистами, изучение японской методики тренировок, посещение музея основателя дзюдо Дзигаро Кано и посещение института дзюдо Кодокан.

Цель поездки - перенимать японский опыт и одновременно развивать сильные стороны таджикских дзюдоистов.

Токайский университет - известная в мире академическая школа, где изучают фундаментальную науку. На базе этого крупнейшего образовательного учреждения Японии уже много лет существует студенческий клуб дзюдо, один из сильнейших в мире. Набраться опыта сюда приезжают спортсмены и тренеры со всего мира. В состав клуба входят более ста спортсменов - призёров и победителей чемпионатов Мира, Европы и Олимпийских игр.

По мнению специалистов Федерации дзюдо Таджикистана, совместные тренировки с японскими мастерами пойдут на пользу таджикским спортсменам в достижении результатов на международной спортивной арене.

Традиция совместной работы с японскими мастерами имеет многолетнюю историю, и в последние годы она еще больше укрепляется. В октябре прошлого года мастера японских боевых искусств провели мастер-классы по дзюдо и кендо в Душанбе и района Рудаки.

В настоящее время несколько таджикских дзюдоистов входят в топ сильнейших ста спортсменов планеты по этому виду борьбы.

Например, в весовой категории до 90 кг Комроншохи Устопириён занимает 18-е место в мировом рейтинге - 858 очков.

В числе лучших идут также Мухаммадмурод Абдурахмонов (свыше 100 кг, 47-е место), Саиджалол Саидов (до 100 кг, 43-е место), Фарход Рахимов (до 81 кг, 97-е место).

Лидером таджикского дзюдо среди юниоров является Хуршед Мадлжидов, который занимает 16-место в мировом ранжире в весе более 100 кг. В топ-50 мира входят также Темир Рахимов (до 100 кг), Ходжимашраб Рахимов и Фарухи Салим (оба до 90 кг), Акмал Муродов (до 81 кг) и Рахматуллобек Фарходов (до 73 кг).

Среди кадетов у Таджикистана наибольшее достижение в весовой категории до 81 кг. Джахонгир Маджидов считается третьим дзюдоистом мира, а Ёкубджон Назиров – пятым. В 50 сильнейших кадетов входят также Шарифджон Назриев (до 90 кг) и Улугбек Рахимов (до 81 кг).