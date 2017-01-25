Фильм «Ла-Ла Ленд» повторяет успех «Титаника» (у картины 14 номинаций на премию). «Рай» Андрея Кончаловского не попал в финальный список в категории «иностранный фильм», зато туда попала французская «Она», снятая голландцем Полом Верхувеном — причем в основные номинации, а не в «загон» для иностранцев.

А еще в конкурсе — новая картина Мэла Гибсона, «Джеки» с великолепной Натали Портман в заглавной роли и многое другое.

Конкурс в этом году сильный как никогда — и у главной кинопремии мира есть все шансы хотя бы на год отделаться от вечных обвинений в пристрастии к эпическим сагам и социально ориентированным картинам.

В нашем фоторепортаже — кадры из фильмов-лидеров.

Источник: imdb.com 1 /9 «Ла-Ла Ленд» («La La Land»)

10 актеров – номинантов на «Оскар-2017»

12 февраля красная дорожка премии «Оскар» будет выглядеть как никогда парадно: по ней пройдет весь цвет мирового кино.

В мужской номинации среди исполнителей главных ролей расклад такой: гениальный брат талантливого Бена Аффлека Кейси с «Манчестером у моря» будет соревноваться с суперзвездами — фаворитом номинации Райаном Гослингом, сыгравшим в «Ла-Ла Ленде», Вигго Мортенсеном из инди-фильма «Капитан Фантастик» и Дензелом Вашингтоном из «Ограды».

В параллельной женской номинации тоже есть фаворит, и не один — невероятная и красивая Изабель Юппер из фильма «Она» Пауля Верховена будет соревноваться с Эммой Стоун («Ла-Ла Ленд»).

Впрочем, победить в номинации может и Натали Портман, сыгравшая главную роль в байопике «Джеки» про семейство Кеннеди.У Мэрил Стрип с ее ролью во «Флоренс Фостер Дженкинс» шансы не менее высоки.