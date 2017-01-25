Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан Фарруха Шарифзода, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

В ходе встречи президент Туркменистана и таджикский дипломат обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений. Было подчёркнуто, что сегодня обе страны готовы неуклонно обогащать накопленный опыт плодотворного взаимодействия, подкрепляя его новыми масштабными проектами, реализуемыми в интересах всего Центральноазиатского региона.

Как отмечалось, показательным в этом отношении является проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, успешно начавшаяся прокладка которого призвана придать новые стимулы развитию региональной транспортной сети и в целом способствовать активизации торгово-экономических связей на всем пространстве Евразийского континента.

Лидер Туркменистана и посол Таджикистана подчеркнули огромное значение деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для дальнейшей диверсификации взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.