Министр юстиции Таджикистана не смог ответить на вопрос, почему адвокат Шухрат Кудратов, который должен был выйти по амнистии, до сих пор находится в тюрьме. Между тем, исполнение закона об амнистии в отношении лиц, которые уже отбывают наказание, возложено именно на Минюст.

«Я не могу ничего сказать относительно того, почему Шухрат Кудратов не вышел на свободу», - сказал сегодня журналистам министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод.

Ранее в письменном ответе на запрос «АП» министр порекомендовал обращаться в органы прокуратуры, хотя Шухрат Кудратов отбывает наказание в закрытом учреждении именно минюста.

«По системе Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана закон об амнистии был применен в отношении 9 тыс. 322 человек. В отношении какого количества лиц, находящихся под следствием или в суде, была применена амнистия я такими данными не располагаю. Обращайтесь в Верховный суд и Генеральную прокуратуру», - сказал министр.

Между тем, согласно статье 11 Закона об амнистии, исполнение Закона возлагается на ГУИУН в следующих случаях:

- если в отношении лиц, которые осуждены к лишению свободы, но не находятся под стражей и приговоры в отношении них вступили в законную силу;

- в отношении лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ, исправительных работ по месту работы или в других местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговоров, а также лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью как основного наказания;

- в отношении осужденных, находящихся в местах лишения свободы, приговоры в отношении которых вступили в законную силу;

- в отношении осужденных, которые отбывают наказание в исправительных колониях-поселениях.

Должен быть освобожден на основании двух статей

В отношении Шухрата Кудратова приговор вступил в силу еще в 2015 году. До окончания срока в момент вступления закона об амнистии в силу, ему оставалось сидеть меньше двух лет, и на основании статьи 5 Закона об амнистии Кудратов должен был выйти на свободу.

Как отметил в своем обращении к Генпрокурору Таджикистана Рахматилло Зойиров, адвокат Шухрата Кудратова, «Шухрат был осужден по статье о взяточничестве, и эта статья также предусматривала освобождение по амнистии».

Стоит отметить, что Зойиров обратился к Генпрокурору 21 января, в день 40-летия Шухрата Кудратова. Текст обращения Зойиров также выложил в Facebook на своей странице.

Между тем, ранее «АП» также письменно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить, почему в отношении отдельных лиц не была применена амнистия. Но ответа мы так и не получили.

Напомним, адвокат Шухрат Кудратов был приговорен к 9 годам лишения свободы 13 января 2015 года. Он был признан виновным по двум статьям обвинения – в даче взятки и в мошенничестве.

Позднее, 3 марта 2015 года Верховный суд страны сократил срок его наказания на 5 лет и 4 месяца и постановил выплатить штраф в размере 87,6 тысяч сомони. Штраф был уплачен полностью.

Шухрат Кудратов - один из адвокатов предпринимателя Зайда Саидова, который был осужден в Таджикистане к 26 годам заключения.

В Таджикистане по амнистии начали выпускать с 30 августа. Первыми на свободу вышли заключенные из женской колонии в Нуреке и тюрьмы в Яване - более 500 человек. В целом, как сообщалось ранее, амнистия коснется 12 тысяч человек.