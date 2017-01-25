В Таджикистане в прошлом году произведен рекордный объем цемента. Республика уже полностью обеспечивает свои потребности в этом стройматериале, а часть его экспортирует в соседние страны.

Порядка двух миллионов тонн цемента произведено в Таджикистане в 2016 году, сообщил министр промышленности и новых технологий РТ Шавкат Бобозода 25 января на пресс-конференции.

Выпуск цемента по сравнению с 2015 году увеличился примерно на 500 тыс. тонн.

Министр отметил, что значительному увеличению выпуска этого стройматериала способствовало создание новых мощностей в Вахдате, Бободжонгафуровском и Яванском районах.

В увеличении выпуска цемента Бобозода подчеркнул вклад таджикско-китайского СП «Хуаксин Гаюр цемент», ОАО «Таджикский цемент», СП «Точ Чайна 2013» и ООО «Мохир цемент».

По словам министра, в минувшем году в соседние страны экспортировано около 300 тыс. тонн цемента.

Согласно данным Минпрома, таджикский цемент в основном поставлялся в Афганистан, Кыргызстан и Узбекистан. Также в сравнительно небольших объемах данная продукция экспортировалась в Россию.

Ранее, в октябре прошлого года премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече с предпринимателями и инвесторами в Душанбе заявил, что в 2017 году выпуск цемента будет доведен до 2,5 млн. тонн.

Таджикский премьер отметил, что производство цемента в республике за годы независимости выросло с 200 тыс. тонн до 1,5 млн. тонн в 2015 году.