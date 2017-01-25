Таджикистан не стал в прошлом году наращивать производство первичного алюминия. Такое решение обосновывается снижением цен и спроса на металл.

Выпуск первичного алюминия в прошлом году осуществлялся на уровне 2015 года, сообщил журналистам 25 января министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкат Бобозода. При этом министр не стал озвучивать конкретный объем произведенного металла.

Напомним, в 2015 году «Таджикская алюминиевая компания» произвела около 140 тыс. тонн первичного алюминия.

«Падает цена, соответственно растут издержки производства. Производить продукцию, которая падает в цене и спросе, является нецелесообразным», - сказал он.

Изначально в 2016 году планировалось выпустить 158 тыс. тонн металла. Однако в начале второй половины прошлого года руководство ТАЛКО заявило о снижении производства, чтобы предотвратить потери, общий объем которых оценивался в 30 миллионов долларов.

В компании предполагали, что до конца года будет произведено 150 тыс. тонн металла, вместе ранее намеченных 158 тыс. тонн.

«В связи со значительным понижением уровня мировых цен на первичный алюминий, наблюдаемым в течение года, и сложившейся в этой связи неблагоприятной ситуацией на рынке, которая может спровоцировать рост убытков ТАЛКО, кризис-менеджмент компании предложил руководству в целях минимизации финансовых потерь рассмотреть вопрос снижения объема производства продукции», - сказали «АП» в пресс-службе ТАЛКО в сентябре прошлого года.

Между тем, Шавкат Бобозода отметил, что в наступившем году все же планируется увеличить объем производства, также увеличить и внутреннюю переработку алюминия.

Он подчеркнул, что потребности республики в переработанном алюминии сегодня составляют 30 тыс. тонн. При этом, переработку металла в нынешнем году планируется довести до 10 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в 2007 году производство первичного алюминия в Таджикистане составляло 420 тыс. тонн, уже в 2014 году в стране было произведено всего 125 тыс. тонн.

Основным покупателем таджикского алюминия является Турция. Также данный металл экспортируется в Тайвань, Иран, Виргинские острова, Узбекистан, Пакистан и другие страны.