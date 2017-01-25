Группа активистов культурных центров, в том числе двух таджикских, награждена за вклад в укрепление атмосферы толерантности в Узбекистане.

В Узбекистане 24 января отмечалось 25-летие образования республиканского интернационального культурного центра. Выступая на торжественном собрании по этому случаю,

президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ведущую роль в развитии этнического своеобразия и дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в Узбекистане играют 137 национальных культурных центров.

«Развивая свою самобытную культуру, язык, народные ремесла, они вносят вклад во взаимообогащение культур, укрепление в каждом из нас чувства единой многонациональной семьи», - цитирует Мирзиёева его пресс-служба.

За достойный вклад в укрепление атмосферы толерантности, миролюбия и гуманизма в Узбекистане, сохранение и развитие самобытных национальных культур, традиций и обычаев, воспитание молодежи в духе любви к Родине, верности идеям независимости, а также активное участие в общественной жизни Ш. Мирзиёев наградил группу активистов национальных культурных центров республики орденами и медалями. Среди награжденных также активисты таджикских центров.

Орденом «Дустлик» награжден Абдурасул Эргашев - председатель таджикского национального культурного центра Кашкадарьинской области, профессор кафедры автоматики и информационных технологий Каршинского инженерно-экономического института

Медалью «Шухрат» награжден Анвар Мурадов - активист таджикского национального культурного центра Наманганской области, корреспондент газеты «Овози тожик» по Наманганской области

На торжественном собрании президент Узбекистана получил передать в Ташкенте уникальное здание по улице Бабура, ранее принадлежавшее акционерному обществу «Узбекенгилсаноат», в ведение Республиканского интернационального культурного центра и назвать его Дворцом дружбы.

Также президент поручил переименовать парк Бабура, где в годы независимости Республиканский интернациональный культурный центр традиционно проводит свои многочисленные мероприятия, в Сад дружбы.