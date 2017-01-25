Азиатский банк развития выделил Таджикистану полмиллиона долларов на разработку технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. Предполагаемый проект будет направлен на повышение производительности молочной промышленности и ее устойчивости к изменению климата.

АБР сообщает о начале подготовительных работ по предлагаемому проекту, направленному на улучшение продовольственной безопасности в Таджикистане посредством повышения производительности молочной промышленности и ее устойчивости к изменению климата.

За счет грантовой технической помощи в размере 500 тыс. долларов, предоставленной Азиатским банком развития, будет разработано ТЭО предлагаемого инвестиционного проекта, сообщает представительство АБР в РТ.

«Экономика Таджикистана сильно привязана к сельскому хозяйству, на долю которого пришлось почти 30% валового внутреннего продукта и свыше 65% занятости в 2014 году», — отметила Самчана Шреста, старший экономист департамента АБР по Центральной и Западной Азии.

«Молочная промышленность недостаточно развита в основном из-за ограниченных инвестиций и доступа к кредитам, недостаточных бизнес знаний и навыков и слабой связью с рынками», — подчеркнула она.

Ожидается, что предлагаемый проект поможет повысить производство молока и молочной продукции, разнообразить молочную продукцию и улучшить доступ к рынкам. Он также направлен на улучшение управления пастбищами и повышение возможностей сельской и городской занятости.

Проект будет стремиться сократить деградацию земель из-за чрезмерного выпаса скота посредством выращивания кормов высокой урожайности, более устойчивых к изменению климата, и улучшенного пастбищеоборота.

В рамках предлагаемого проекта будет подержано государственно-частное партнерство. Ожидается, что проект будет представлен на одобрение Советом директоров АБР в конце 2017 года.