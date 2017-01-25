АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25  ЯНВАРЯ 2017

- Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан отчитается перед журналистами по итогам деятельности за 2016 год. Пресс-конференция состоится в здании министерства. Начало в 8-30. 

- В Республиканском пресс-центре (здание ЦСИ, 2 этаж) состоится пресс-конференция ГУП «Таджикагролизинг». Начало 9:00.

- Министерство юстиции Таджикистана отчитается по итогам своей годовой деятельности. Пресс-конференция состоится в Республиканском пресс-центре (ЦСИ, 2 этаж). Начало в 11-00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ЯНВАРЯ

1947 - Опубликован Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР об установлении почетного звания «Мастер хлопка Таджикской ССР».

1955 – В СССР издан Указ «О прекращении состояния войны между СССР и Германией».

2016 -  В Таджикистане родителей обязали следить, какие сайты в Интернете посещают их дети.

ДНИ РОЖДЕНИЯ  – 25 ЯНВАРЯ

1944 – Родился доктор физико-математических наук Субхон Ибодов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области -  Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер  западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 8-13 мороза,  днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер  западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью  5-10 мороза,  днем  -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области Облачно, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза,  по востоку ГБАО ночью 16-21 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения –  Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер  западный 3-8 м/с.  Температура: в долинах ночью  1-6 мороза, днем 5-10 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, местами до 16 мороза, днем   1-6 мороза.

По городу Душанбе –    Переменная облачность, без осадков, туман.  Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью  5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд –   Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8,  временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Курган-Тюбе -  Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог –  Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 1-3 мороза.