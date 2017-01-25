Жанр: фантастика, боевик, приключения

Страна: Китай, США

Режиссер: Чжан Имоу

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Цзин Тянь, Энди Лау

Где смотреть? В кинотеатре Навруз, уже с 26 января.

Слона: «1700 лет ушло на строительство. 8851 км неприступных стен. Какой враг угрожал империи?»

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить – мир будет уничтожен.

Группа авантюристов направляется в Китай с целью разведать секрет чёрного пороха и вернуться с ним в Европу. Во время путешествия им досаждают кочевники, а в одну из ночей на группу напало неизвестное существо.

После всех злоключений до Великой Китайской стены доходят только двое. Обоих берут в плен солдаты гарнизона.

Находясь в плену, они знакомятся с ещё одним европейцем, прибывшим в Китай 25 лет назад с той же целью - добыть чёрный порох. А также узнают, что каждые 60 лет на протяжении двадцати веков на стену нападает полчище чудовищ, называемых пожирателями.