Таджикистан в прошлом году экспортировал более 1,4 млрд киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии. Основная часть была поставлены в соседний Афганистан.

Общий объем экспорта электроэнергии в 2016 году составил 1 млрд 427,3 млн кВт/ч., сообщил министр энергетики водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода. Объем экспорта электроэнергии по сравнению с 2015 годом вырос на 138,3 млн кВт/ч.

Из общего объема произведенной в прошлом году электроэнергии на экспорт ушло более 8 процентов, в основном в Афганистан. Туда в прошлом году было поставлено 1 млрд 323,6 млн кВт/ч. Отставшая часть приходится на Кыргызстан.

Министр заверил, что Таджикистан экспортировал электроэнергию лишь в летний период, когда в республике имелись излишки.

Между тем, в 2016 году в Таджикистане было выработано 17 млрд 240,8 млн кВт/ч электроэнергии.

Более 14,4 млрд кВт/ч от общего объема выработанной электроэнергии пришлось на подведомственные «Барки точик» электроэнергетические мощности, около 2 млрд кВт/ч – на Сангтудинскую ГЭС-1, 717 млн кВт/ч – на ГЭС «Сангтуда-2» и 167 млн кВт\ч – на «Памир Энерджи».