Как жители столицы встретили новость о том, что власти намерены убрать со всех дорог маршрутки, мы узнали, проведя опрос на улицах Душанбе.

Власти города Душанбе намерены в первом полугодии убрать со столичных трасс «Старексы» и «Мерседесы», и полностью заменить маршрутные такси автобусами и троллейбусами.

В администрации пассажирского транспорта заявляют, что это поможет навести порядок на дорогах столицы.

Многие жители Душанбе поддерживают данное решение властей, но не уверены в том, что пробок на дорогах без маршруток станет меньше.