Две недели назад потерял свою должность, казалось бы, непотопляемый, незаменимый и на протяжении 19 лет бессменный мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев. Чем он запомнился жителям столицы?

Многие душанбинцы помнят, какой город принял Убайдуллоев. Город, в котором были горы мусора, где не было современного общественного транспорта, не было новостроек, город в котором почти все дороги, проспекты нуждались в капитальном ремонте. Город, который ночью, в прямом смысле слова, вымирал.

Побывавший в Душанбе в 1998 году один из казахских журналистов написал статью под названием «Остров невезения». В ней отмечалось, что в Душанбе для перевозки пассажиров задействованы даже грузовые троллейбусы.

Мэр Убайдуллоев, по словам его ближайшего окружения, трудился по 15-16 часов в сутки и заставлял своих подчиненных работать в таком же темпе; столичные чиновники его в буквальном смысле боялись, некоторые ненавидели. Однажды он публично признался: «Совесть мучает, что в отношении некоторых высказываюсь грубо, но в реалиях сегодняшнего Душанбе разве без грубости можно быть мэром?»

Были плюсы, были и минусы

Будучи мэром, Убайдуллоев смог изменить ситуацию с общественным транспортом, полностью обновив парк. При этом проблемы, связанные с обслуживанием пассажиров и организацией работы транспорта, конечно же, остались.

При нем были капитально отремонтированы основные улицы города, построены десятки больниц, школ, административных зданий, комфортабельное жилье. Но при этом его критикуют за уничтожение старого Душанбе.

На посту мэра Махмадсаид Убайдуллоев пережил одно покушение на свою жизнь. 15 декабря 1999 года вечером в районе столичного микрорайона Караболо был взорван его служебный автомобиль. Тогда погиб сидевший рядом с мэром заместитель главы ГКНБ Таджикистана Шамсулло Джобиров. Убайдуллоев с ранениями был госпитализирован.

Пять лет назад он принял решение, согласно которому все столичные пенсионеры старше 70 лет ежегодно один раз в году получают прибавку к пенсии за счет бюджета столицы в размере 100 сомони. Такая прибавка, к слову, есть только в Душанбе, это личная инициатива Убайдуллоева.

При этом в городе, где осталась пара десятков ветеранов ВОВ, некоторые из них до сих пор не обеспечены положенной законом жилплощадью…

Не смог, по мнению жителей столицы, Убайдуллоев решить проблему и внутренней миграции. Ни один из городов в Центральной Азии не потерял столько коренных жителей, как Душанбе, и ни у одного другого города не было такого большого процента миграции из сельской местности в город. Внутренние мигранты прибывают в столицу со своим уставом и никак не хотят принимать правила жизни в городе. Понятно, что началась эта ситуация не вчера и не по вине мэра города, но решить ее так и не удалось…

Убайдуллоев был одним из самых активных пользователей новых технологий. Сайты mometavonem.tj (работает уже пять лет), dushanbe.tj и электронная почта dushanbe80@yahoo.com (более 10 лет), bemiyonaravho.tj и страница в Facebook (больше трех лет) стали связующим звеном между населением и администрацией города.

Мэр Душанбе очень внимательно читал местную прессу, остро реагировал на критику, он мог запросто лично позвонить тому или иному журналисту, чтобы высказать свое мнение по его материалу. Иногда это заканчивалось руганью, иногда он не мог воспринять даже справедливую критику. Но он всегда реагировал, не проходил мимо. Этого, к сожалению, не хватает многим другим чиновникам.

Самые известные высказывания Убайдуллоева - мэра

«Я собираю средства за счет своей зарплаты, чтобы совершит хадж, или на эти деньги в тот день, когда покину этот мир, меня похоронят за счет моих честно заработанных сбережений».

«Я каждый день борюсь со своей совестью и своим Я».

«Я люблю свободу».

«Всевышним не каждому предначертано уйти на пенсию с высоко поднятой головой. Посмотрите, что случилось с Януковичем».

«Я всегда вел борьбу с посредниками, они, как паразиты, мешают жить всем».

«Для того чтобы жить в Америке, надо иметь американское мышление».

«Я горжусь тем, что в Душанбе построили столько школ - по количеству больше, чем в прежние времена».

«Надо объявить текущий год Годом борьбы против вранья».

«Реформаторов никогда правильно не понимали, их понимали после».