Спасатели, работающие в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, к утру 24 января обнаружили и извлекли на поверхность тела троих погибших, сообщает «Медуза» со ссылкой на ANSA.

Таким образом, общее число жертв схода лавины на отель составляет, по последним данным, 12 человек. Судьба еще 17 человек, находившихся в отеле в момент происшествия, остается неизвестной.

Девять человек были обнаружены живыми в ходе спасательной операции. Еще два человека покинули отель незадолго до схода лавины и не пострадали.

Лавина сошла на отель Rigopiano, расположенный в горах в центральной Италии, вечером 18 января. В здании в момент происшествия находились более 30 человек, в том числе иностранные туристы. Из-за сложных погодных условий спасатели смогли добраться до отеля и начать разбор завалов лишь 19 января.