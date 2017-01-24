В рамках Программы Правительства Японии по безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP) в Таджикистане будет реализованы новые 10 проектов. Торжественная церемония подписания проектов помощи состоялась 24 января в Посольстве Японии в Душанбе.

Документы о реализации проектов были подписаны Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Таджикистан г-ном Хаджимэ Китаока и полномочными представителями организаций-бенефициаров. Общая сумма грантов составляет 834 тыс. 789 долларов США.

Выступая на церемонии подписания, г-н Хаджимэ Китаока пожелал организациям-бенефициарам успешной реализации проектов. Подчеркивая дружеские отношения между Японией и Таджикистаном, г-н Китаока заявил, что Япония твердо намерена и в дальнейшем предоставлять помощь народу Таджикистана, и отметил значимость проектов GGP, направленных на социально-экономическое развитие и улучшение условий жителей сельских районов. В свою очередь, представители организаций-бенефициаров отметили важность своих проектов и выразили слова благодарности народу и Правительству Японии.

Asia-Plus

В рамках GGP будут профинансированы следующие проекты:

«Проект по строительству нового здания школы №50 в селе Сайёд джамоата имени Турдиев района Хамадони», на общую сумму 84 тыс. 400 долларов США, подписанный с г-ном Абдукодиром Вализода, председателем района Хамадони Хатлонской области;

«Проект по реконструкции двух мостов в джамоате Яккадин Джайхунского района», на общую сумму 84 тыс. 355 долларов США, подписанный с г-ном Фотехом Аминзода, председателем Джайхунского района Хатлонской области;

«Проект по реконструкции региональной больницы джамоата Вранг Ишкашимского района», на общую сумму 85 тыс. 191 долларов США, подписанный с г-ном Зикрихудо Самадовым, председателем Ишкашимского района ГБАО;

«Проект по строительству нового здания региональной больницы джамоата Кизил-рабат, Мургабского района», на общую сумму 88 тыс. 26 долларов США, подписанный с г-ном Мирзабаем Джошбаевым, председателем Мургабского района ГБАО;

«Проект по предоставлению сельскохозяйственной техники джамоату Сагирдашт Дарвазского района», на общую сумму 84 тыс. 814 долларов США, подписанный с г-ном Саидбурхоном Абдурахмонзода, председателем Дарвазского района ГБАО;

«Проект по строительству нового здания региональной больницы в селе Догистон джамоата Догистон района имени Шамсиддини Шохин», на общую сумму 85 тыс. 52 долларов США, подписанный с г-ном Почохоном Зарифзода, председателем района Шамсиддин Шохин Хатлонской области;

«Проект по реабилитации существующего школьного здания и строительству новых зданий для школы № 29 в селе Ватан джамоата «Обшорон» Шаартузского района», на общую сумму 84,868 долларов США, подписанный с г-ном Абдуалимом Исмоилзода, председателем Шаартузского района Хатлонской области;

«Проект по предоставлению экскаватора для очистки ирригационного канала в районе Фархор», на общую сумму 79,8 тыс. долларов США, подписанный с г-ном Сулаймоном Вализода председателем Фархорского района Хатлонской области;

«Проект по улучшению системы питьевого водоснабжения в Кабадиянском районе», на общую сумму 84 тыс. 216 долларов США, подписанный с г-ном Зафаром Файзуллозода, председателем Кабадиянского района Хатлонской области;

«Проект по укреплению прибрежных горных склонов и улучшению ирригационной системы в пяти сёлах Рошткалинского района», на общую сумму 74 тыс. 67 долларов США, подписанный с г-ном Хади Хусани, исполнительным директором организации Фокус Гуманитарная Помощь (ФОКУС) в Таджикистане.

Напомним, что Программы Правительства Японии по безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения предоставляется преимущественно местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах. Начиная с 1996 года, в рамках безвозмездной помощи проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, Правительство Японии поддержало 362 гуманитарных проекта на общую сумму 29.3 миллиона долларов США, направленных на развитие в Республике Таджикистан.