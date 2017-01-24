Президент Эмомали Рахмон сегодня провел первое в новом году заседание правительства республики.

Первоначально был заслушан отчет мэра города Куляб о ходе выполнения норм закона страны «О местных органах государственной власти», сообщает пресс-служба президента.

«Президент выразил удовлетворение ходом созидательных работ в Кулябе, поставил перед руководством города задачи по своевременному сбору выплат за потребленную электроэнергию, пресечению незаконного выделения земельных участков», - отмечает пресс-служба главы государства.

Аналогичные задачи были поставлены перед руководством города Душанбе. Президент обратил внимание руководства столицы, руководителей министерств и ведомств на повышение уровня коммунального обслуживания, нормального функционирования общественного транспорта в городе, улучшение санитарного состояния в городе.

Глава государства поставил задачи о целевом использовании бюджетных средств со стороны министерств и ведомств.

1 /9 Эмомали Рахмон провел первое в 2017 году заседание правительства.

Правительство Таджикистана направило в нижнюю палату парламента республики законопроект «О внутреннем туризме» и проект поправок в закон «Об инвестиционных соглашениях».

На заседании было одобрено решение правительства Таджикистана «О правилах оформления, выдачи виз, электронных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства».

Правительство утвердило генпланы города Турсунзаде и поселка Обикиик Хуросонского района.