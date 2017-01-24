Пограничные войска ГКНБ Таджикистана обвиняют депутата местного совета селения Кок-Тош Баткентского района Кыргызстана Розию Усарову в организации серии провокационных действий на границе двух государств.

Мухаммад Улугходжаев, пресс-секретарь Погранвойск ГКНБ РТ, заявил сегодня «АП», что Розия Усарова неоднократно была в центре провокационных действий на границе.

«Ее целью является выжить граждан Таджикистана из приграничных районов двух стран вглубь территории Согдийской области, или их принуждение к получению гражданства Кыргызстана», - заявил пресс-секретарь Погранвойск ГКНБ Таджикистана.

По его словам, 22 января примерно в 17:10 в приграничном населенном пункте Сомониён джамоата Чоркух города Исфара трое местных жителей – 32-летний Ёсинджон Амаков, 17-летний Хайруллохони Ализода и 16-летний Муслихиддин Шарипов, которые возвращались домой после футбольного матча, были избиты группой, состоящей примерно из 15 молодых граждан соседнего государства.

М. Улугходжаев напомнил, что жителям поселка Сомониён, чтобы попасть к себе домой, необходимо пройти через кыргызское село Кок-Тош; именно здесь и были избиты таджикские граждане.

«На место инцидента прибыла группа милиционеров Исфары, но молодые кыргызстанцы напали и на них, разбили стекла трех патрульных машин. Молодые хулиганы закидали камнями и представителей пограничных войск двух государств, прибывших на место инцидента, в результате чего один таджикский пограничник получил легкую травму. Молодые кыргызстанцы также разбили стекла автомашины марки «Матис» жителя города Исфара. Были разбиты окна дома жителя Исфары, которые расположены поблизости госграницы», - рассказал пресс-секретарь пограничного ведомства Таджикистана.

Он заявил, что после проведения оперативных мероприятий было установлено, что «организаторами вышеназванной провокации выступили граждане Кыргызстана Розия Усарова и Зайниддин Хурамов, который находился на момент инцидента в состоянии алкогольного опьянения».

Мухаммад Улугходжаев сообщил, что на сегодняшний день место инцидента контролируется правоохранительными органами и пограничниками двух государств.