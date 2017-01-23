АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ЯНВАРЯ 2017

- «Таджикская железная дорога» проведет пресс-конференцию по итогам 2016 года. Начало в 10:00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Агентства лесного хозяйства при правительстве РТ. Начало в 11:00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Министерства энергетики и водных ресурсов. Начало в 14-00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ЯНВАРЯ

1970- в Хороге вступила в строй первая фабрика на Памире по производству швейных изделий

2001 - На очередном заседании Маджлиси намояндагон РТ принято решение о присоединении РТ к Конвенции об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

2010- В Египте найден и возвращен родителям украденный 2,5-месячный гражданин РТ.

2010 - В Душанбе начало свою деятельность дипломатическое представительство Королевства Саудовской Аравии в Таджикистане.

2011 - В Московском аэропорту Домодедово прогремел теракт, в результате которого погибло 35 человек, в том числе 2 граждан РТ, еще 20 таджикистанцев получили различные ранения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, местами снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем -3+2, в горах ночью и днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, снег, ночью местами сильный, туман. Ветер западный 2-7м/с. Температура: в долинах ночью и днем -1+4, в предгорьях ночью и днем -4+1.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 3-8 мороза, днем -3+2, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, снег, ночью местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем -1+4, в горах ночью и днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, снег, ночью временами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 1-3 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой снег, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем -1+1.

По городу Курган - Облачно, мокрый снег, ночью временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 3-5 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 0-2 мороза.