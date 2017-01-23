20 января в гостинице Hayatt Regency Dushanbe состоялась шестая церемония вручения премии «Топ-50» самых стильных людей Душанбе за 2016 год по версии ТРК «Ватан».

К этому дню сотрудники радиокомпании и специально отобранное жюри готовилось на протяжении четырех месяцев. Не мудрено, ведь в нынешнем году было подано 367 анкет-заявок и около 80 предложений, высказанных в рамках социальной сети Facebook.

Посол России Игорь Лякин-Фролов, Посол Великобритании Хью Стэнли Филпотт, Посол США в РТ Элизабет Миллард. Ильхом Юнусов

Мероприятие посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин Фролов с супругой, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Хью Филпотт, посол США в Таджикистане Элизабет Миллард, а также представители других диппредставительств, бизнес структур, культуры, искусства, ученых и журналистов.

Как заведено, до начала Церемонии награждения никто не знал имен победителей премии за 2016 год, так что напряжение и интрига сохранялись до самого глубокого вечера.

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Победители "ТОП-50" за 2016 год:

1. Кадамшо Миршакаров, специалист международного класса в сфере ависообщения

2. Мавлюда Каримова, представитель Гедеон Рихтер

3. Саодат Рахими, редактор журнала VIPZone

4. Замира Джумаева, директор центра помощи родителям детей с синдромом Дауна

5. Чаман Кахарова, начальник паспортного стола

6. Гульнора Кадырова, директор агентства Monday

7. Алишер Хушвахтов, председатель Дагестанской диаспоры

8. Далер Шукуров, финансист

9. Маруф Мухаммедов, директор компании «Истера»

10. Зулола Нарзикулова, продюсер

11. Бахтиер Шакиров, дизайнер

12. Нигина Икромова, председатель «Союза ремесленников Таджикистана»

13. Нигина Бегматова, дебатер

14. Парвиз Рузиев, инноватор, разработчик приложений

15. Дилшод Джураев, председатель «Клуба молодых предпринимателей»

16. Акбарали Бабаев, гитарист

17. Баходур Табаров, представитель MBO professional в Таджикистане

18. Шухрат Джураев, общественный активист

19. Манучер Джалилов, футболист ФК «Истиклол»

20. Манижа Мухаммадзода, председатель Ассоциации инновационного и технологического предпринимательства Таджикистана

21. Фируз Паллаев, музыкант

22. Ирина Дмитриева-Ванн, певица, художник, актриса

23. Талъат Нуманов, IT-специалист

24. Манучер Рузиев, фотограф

25. Азза Дзарасти-Каноат, искусствовед, создатель авторских кукол

26. Майрам Шодиева, администратор группы Tajikmama

27. Рустам Каримов, сотрудник Россотрудничества

28. Шараф Хабибов, директор «RedLine»

29. Ниссо Расулова, волонтер, гражданский активист

30. Азиза Наимова, начальник управления внешних связей банка

31. Хуршед Сатторов, дизайнер-модельер

32. Нодир Турсун-заде, фотограф, радиолюбитель

33. Шахноза Рахматуллаева, архитектор

34. Камила Шахидова, победительница международной олимпиады

35. Адхам Халиков, народный артист Таджикистана

36. Фабио Халиков, директор «Фабио пицца»

37. Алексей Савченко, генеральный менеджер агентства "Статский советник"

38. Шухрат Ашуров, композитор

39. Назир Шарифи, предприниматель

40. Ильхом Юнусов, фотограф

41. Нурали Салихов, ректор РТСУ

42. Искандар Мирзоганиев, креативный директор агентства "Статский советник"

43. Мусаллама Мухтарова, ведущая

44. Замира Набиева, менеджер в организации «Рушди инклюзи»

45. Мушаррафа Джураева, доцент кафедры ТНУ

46. Наргис Закирова, правозащитник

47. Умед Мирзоширинов, режиссер

48. Мехроб Рахмонов, юрист

49. Муъмин Каноат, поэт

50. Тагоймурод Розиков, народный артист.