Генеральный директор госавиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов заявил сегодня журналистам, что у авиакомпании всегда есть возможность летать по маршруту Душанбе-Хорог, если на это поступят заказы.

«Наша авиакомпания приостановила регулярные рейсы по маршруту Душанбе-Хорог-Душанбе с 5 октября прошлого года. Но у нас есть резервный вариант - вертолет Ми-8, который готов летать 24 часа в сутки в любом направлении», - заявил Рахимов.

По его словам, при подобающих погодных условиях вертолетчики «Таджик Эйр» могут перевозить на вертолете Ми-8 22 пассажира, «и это больше, чем можно перевозить на АН-28, который ранее выполнял рейсы по данному маршруту».

«Самолет АН-28, на котором выполнялись рейсы, нуждается в ремонте, но многие запчасти уже перестали выпускать. Мы приостановили эти рейсы в целях безопасности людей», - отметил он.

Напомним, ранее полеты в Хорог выполнялись единственным оставшимся в авиапарке «Таджик Эйр» самолетом АН-28, имеющим соответствующее разрешение. Другие типы самолётов авиакомпании не могут летать туда из-за сложного высокогорного рельефа.

В настоящее время добираться до Хорога можно только автомобильным транспортом посредством автодороги, которая на территории ГБАО была асфальтирована еще при Советском Союзе - 80-годы.