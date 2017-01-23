Министерство финансов Таджикистана объявило о наборе специалистов в ряд подразделений на месячный оклад в размере 733,2 сомони. По сегодняшнему курсу это примерно 95 долларов.

Министерство финансов разместило на своем официальном сайте объявление о вакантных должностях в ряд своих подразделений. От кандидатов требуется знание трех языков: таджикского, русского и английского. Кроме того, у соискателей должно быть высшее образование, и они должны иметь навыки работы на компьютере.

Вакансии открыты в управлениях налоговых реформ, центрального казначейства, бюджетной политики в секторе реальной экономики, управделами и юруправлении.

Кроме того, Минфин объявило конкурс на замещении должности главного геолога специального госучреждения «Таджикзолото» с месячным окладом 2 112 сомони, а также главного маркшейдера данного предприятия с окладом 2 110 сомони.

Напомним, в июне прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о повышении минимальной зарплаты в республике до 400 сомони.