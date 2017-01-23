Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал колонку для издания Bild, в которой назвал избрание Дональда Трампа на пост президента США «концом эпохи XX века».

По словам Штайнмайера, каждый раз, когда сменяется власть, возникает множество опасений, сомнений и вопросов, но особенно сейчас, в условиях «мирового беспорядка», многое стоит на кону.

Он отметил, что Германия выступает за диалог с новой администрацией Белого дома, и сообщил, что в администрации Трампа надеется найти собеседников, которые поддерживают политику партнерства между крупными державами.

«Как мир будет выглядеть завтра, еще предстоит определить, возможно все», — пишет Штайнмайер (нем. яз.). BILD

Франк-Вальтер Штайнмайер ранее неоднократно критиковал Дональда Трампа и называл его «проповедником ненависти», а также высказывал опасения в связи с критикой со стороны нового президента США в адрес НАТО.

Вице-канцлер Германии Сигмар Габриэль ранее говорил, что инаугурационная речь Трампа полна «националистических тонов».