АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23  ЯНВАРЯ 2017

- В  Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция авиакомпании «Таджик Эйр» компании по итогам 2016 года. Начало в 9:00.

- В  Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Агентства мелиорации и ирригации при правительстве РТ по итогам 2016 года. Начало в 14:00.

-  Национальный банк Таджикистана проведёт пресс-конференцию по итогам деятельности за 2016 года.  Пресс-конференция состоится в здании Нацбанка. Начало в 11:00.

- В здания Государственной консерватории имени Т. Сатторов состоится пресс-конференция по итогам 2016 года.  Начало в 10:00.

ДНИ РОЖДЕНИЯ  – 23 ЯНВАРЯ

1966 – Родился ученый-историк, Лауреат премии имени Исмоила Сомони Маъруф Исоматов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области -  Облачно местами  осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные.   Ветер  западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, в горах ночью 6-11 мороза,  днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег),  в отдельных районах сильные. Ветер  западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 9-14 тепла,  понижение до 0-5 тепла, в предгорьях ночью  0-5 мороза,  днем  3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области -   Облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 12-17 мороза,   днем 2-7 мороза,  по востоку ГБАО ночью 23-28, местами до 33 мороза, днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения –  Облачно, местами осадки (дождь, снег),  в отдельных районах сильный.  Ветер  западный 3-8 м/с.  Температура: в долинах ночью  0-5 тепла,  днем  8-13 тепла,  понижение до -1+4, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 12 мороза, днем   1-6 мороза.

По городу Душанбе –    Облачно, дождь временами сильный, вечером с переходом в мокрый снег.  Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью  1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд –   Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8,  временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Курган-тюбе  -  Облачно, дождь. Ветер западный 2-7,  временами усиление до 13-18  м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог –  Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем  0-2 мороза.