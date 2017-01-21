Начиная с 14 января, все махалли, села и джамоаты городов и районов Согдийской области круглосуточно обеспечены электроэнергией.

«Исключение составляют несколько пригородных Худжанду джамоатов и махаллей Бободжон Гафуровского района, где в рамках проекта «Снижение потерь электроэнергии в Согдийской области» продолжаются работы по установке электронных электросчетчиков», - заявил на пресс-конференции директор электросетей Согдийской области Тура Атамов.

По его словам, в целях обеспечения безопасности специалистов-энергетиков, которые заняты установкой электронных счетчиков, линии электропередачи временно с 9 утра до 17.00 вечера обесточиваются.

«Подрядчик должен завершить эти работы своевременно в установленные сроки, в противном случае будут наложены штрафные санкции. Но об этом мы заранее предупреждаем руководство района и население джамоатов Додобоя Холматова, Ёвы, Гозиен и другие. Остальные населенные пункты 24 часа в сутки получают электроэнергию», - отметил Т.Атамов.

Как отметил директор Согдийских электросетей, несмотря на довольно холодную зиму, отмену лимита на подачу электроэнергии и значительное увеличение потребления электричества, линии электропередач, сети и подстанции работают фактически бесперебойно.

Директор Согдийских электросетей заявил, что начиная с октября прошлого года, количество аварий и отключений также сократилось. «В осенне-зимний период в зоне нашей ответственности, которая включает 6 региональных электросетей, 18 электросетей городов и районов, а также ГЭС «Кайраккум», не зафиксировано ни одного случая выхода из строя высокомощных трансформаторов», - отметил он.

Как сообщил Атамов, на 1 января 2017 года общий долг потребителей с учетом старых задолженностей составил 258,3 млн сомони. Из них 21,1 млн сомони приходится на промышленных потребителей, а вот задолженность населения превысила 99,2 млн сомони.

По его словам, в настоящее время в масштабах области реализуются четыре инвестиционных проектов, направленных на улучшение энергосистемы севера страны.