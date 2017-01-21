Число желающих получить образование в Исламском институте Таджикистана сократилось почти вдвое. В прошлом году на 308 учебных мест поступили лишь 197 человек.

Ректор Исламского института Таджикистана Тоджиддин Асомуддинзода сообщил, что в 2016-2017 учебном году в ВУЗе сократилось число студентов. «Численность студентов-первокурсников сократилась почти на 40 процентов. В прошлом году в наш ВУЗ на 308 учебных мест поступило лишь 197 человек. Из них 102 учатся на договорной основе, остальные на бюджетной», - сообщил ректор. При этом на вопрос, почему вуз перестал пользоваться спросом среди абитуриентов, Асомуддинозода рекомендовал спросить это у них самих.

Ректор напомнил, что в исламском институте студенты обучают сразу по двум специальностям, например по информатике и арабскому языку.

Он также сообщил, что среди студентов ВУЗа нет ни одного, кто бы отправился воевать в Сирию на стороне «Исламского государства». «Также среди наших студентов нет салафитов, и те разговоры, которые идут в обществе, являются слухами», - подчеркнул Асомуддинзода.

Напомним, Исламский институт Таджикистана является единственным в стране высшим учебным заведением, где можно получить религиозное образование. В настоящее время также в Таджикистане не осталось ни одного медресе, где можно было бы получить среднее религиозное образование. В прошлом году также была закрыта гимназия при Исламском институте.

Сам ректор в интервью «АП» сообщил, что закрытие гимназии было связано как с финансовыми, так и юридическими проблемами.