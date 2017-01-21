Дональд Трамп издал президентский указ об отмене реформы здравоохранения, проведенной его предшественником Бараком Обамой. Указ был подписан им в течение нескольких часов после инаугурации и стал одним из первых шагов Трампа на посту президента, пишет «Медуза».

Документ предписывает правительственным службам игнорировать некоторые положения, введенные законом об Obamacare — в частности, налоговые требования и штрафы. При этом многие из этих положений были приняты конгрессом и имеют статус законов, поэтому неясно, какие именно меры могут быть приняты на уровне президентского указа, отмечает The Washington Post.

Как пишет CNN, подписание указа об отмене Obamacare носит символический характер: новая администрация дала понять, что отмена реформы здравоохранения станет одним из ее главных приоритетов.

Подписав этот указ в первый день своего президентства, Трамп послал важный сигнал: отмена реформы, которая дала 20 миллионам американцев доступ к здравоохранению, станет одним из его приоритетов (англ. яз.). CNN

Предоставление доступа к здравоохранению для большого числа малообеспеченных американцев было одним из предвыборных обещаний Барака Обамы в 2008 году. Реформа была принята в 2010-м. Обама и его сторонники утверждают, что в результате доступным здравоохранением были обеспечены дополнительно 20 миллионов граждан.

Дональд Трамп утверждал, что реформа неудачная и слишком дорогостоящая, и обещал заменить ее более дешевой и эффективной. При этом в ходе избирательной кампании он подчеркивал, что его администрация сперва разработает новую реформу, и лишь затем отменит реформу Обамы.

Против Obamacare также выступает республиканское большинство в Конгрессе. 11 января 2017 года Сенат США проголосовал за отмену реформы.