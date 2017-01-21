Министр внутренних дел Таджикистана поручил передать уголовное дело по факту ДТП с участием сына первого вице-премьера в Генпрокуратуру на изучение. Свое решение министр обосновал тем, что результаты нескольких экспертиз противоречат друг другу.

В ходе расследования ДТП с участием Фаромуза Саидова, сына первого вице-премьера Таджикистана Давлатали Саидова, было проведено несколько экспертиз. Но их результаты по отдельным моментам противоречат друг другу, заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазаон Рахимзода.

«Поэтому я поручил перенаправить дело для изучения в Генеральную прокуратуру», - отметил министр.

При этом, он не стал вдаваться в подробности результатов проведенных экспертиз.

Напомним, следствие по данному уголовному делу ведется уже пятый месяц, дважды срок расследования продлевался.

Уголовное дело по факту ДТП с участие Фаромуза Саидова возбуждено по статье 212 ч. 3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности к смерти двух или более лиц) УК РТ. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Следствие по данному уголовному делу вело МВД Таджикистана, надзор за его проведением осуществляла Генеральная прокуратура.

ДПТ со смертельным исходом произошло в районе столичного зоопарка ночью 10 сентября. В результате аварии погибла пассажирка автомашины Фаромуза Саидова - жительница столицы 25-летняя Хилола Рахимова. На месте происшествия также скончался сотрудник коммунальных служб города - 30-летний житель района Варзоб Рустам Сатторов. Сам Фаромуз Саидов с травмами был госпитализирован.

По словам матери молодого человека, у родственников погибших нет претензий к Давлатали Саидову и его сыну.

Напомним, летом 2014 года на основании семи экспертиз был оправдан сын бывшего главы Таджикской железной дороги Расул Амонулло. Спустя 9 (!) месяцев после аварии министр внутренних дел Рамазон Рахимзода заявил о том, что «семь различных экспертиз доказали невиновность сына бывшего главы ТЖД Амонулло Хукуматулло в аварии».

В ДТП тогда погибли три человека. Сразу после аварии МВД сообщало, что за рулем был именно сын Амонулло Хукумова. Позже мать Расула была оштрафована за нарушение норм закона страны «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» на сумму 120 сомони.