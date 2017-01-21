20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. После церемонии Трамп выступил со своей первой речью в качестве официального президента страны. Он пообещал вернуть власть американскому народу, заново построить Америку и всегда ставить ее интересы на первое место, а также стереть с лица земли радикальный исламский терроризм. «Медуза» публикует полный перевод первой президентской речи Дональда Трампа.

Судья Робертс, президенты Картер, Клинтон, Буш, Обама, дорогие американцы и люди по всему миру — спасибо!

Нам, гражданам Америки, предстоит большое общее усилие — восстановить нашу страну и то, что она значит для всех ее жителей. Вместе нам предстоит определить курс для Америки и для всего мира на многие годы вперед. Нам предстоят большие трудности, но мы справимся.

Каждые четыре года мы собираемся на этих ступенях, чтобы осуществить мирную передачу власти. И мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель за их любезную помощь на протяжении переходного периода. Они были просто удивительны. Спасибо вам.

Но у сегодняшней церемонии особое значение и особый смысл. Сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой, и не от одной партии другой. Сегодня мы передаем власть от Вашингтона вам — народу.

Слишком долго небольшая группа людей в столице наслаждалась лаврами власти, а народ за это платил. Вашингтон процветал, но людям не доставалось его богатство. Политики жили припеваючи, пока рабочие места уходили за рубеж, а заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами, их триумфы — вашими триумфами, и пока они праздновали их в Вашингтоне, бедствующим семьям по всей стране было не до праздников.

Все это изменится — здесь и сейчас. Потому что сегодня — ваш день, он принадлежит вам. Всем, кто пришел сегодня сюда, и всем, кто смотрит нас по всей Америке. Это ваш день, это ваш праздник, а эта страна — Соединенные Штаты Америки — ваша страна.

По-настоящему важно не то, какая из партий контролирует наше правительство, а то, что правительство контролируется народом. 20 января 2017 года войдет в историю как день, когда народ снова стал правителем нашей нации. Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забытыми!

Теперь все вас слушают. Вы пришли — десятки миллионов человек, вы стали частью исторического движения, какого мир еще никогда не видел. В сердце этого движения — вера в то, что предназначение нации — служить своему народу.

Американцы хотят прекрасных школ для своих детей, безопасных районов для своих семей и достойной работы для себя. Это справедливые и разумные требования добрых людей и добродетельного общества. Но для слишком большого числа наших граждан реальность совсем не такова. В наших городах матери и дети прозябают в бедности, проржавевшие заводы разбросаны там и сям по стране как надгробия, а система образования, хоть и переполнена деньгами, не дает нашей молодежи знаний. Преступность, банды, наркотики испортили столько жизней, украли у нашей страны так много нереализованного потенциала. Это прекратится здесь и сейчас!

Мы — одна нация, и их боль — это наша боль, их мечты — это наши мечты, а их успех станет нашим общим успехом. У нас общая душа, общий дом и общее славное предназначение.

Присяга, которую я принял сегодня — это клятва верности всем американцам.

Десятилетиями мы обогащали иностранную промышленность в ущерб американской. Мы субсидировали армии других стран, позволив собственной военной силе истощиться. Мы защищали чужие границы, отказываясь защищать свои собственные. Мы тратили триллионы долларов за океаном, пока американская инфраструктура приходила в упадок. Мы делали других богатыми, в то время как наши собственные богатство, сила и уверенность испарились.

Одна за другой закрывались фабрики и уплывали за океан. И никто даже не думал о миллионах американских рабочих, их просто забыли. Наш средний класс разорили, отняв его богатство и раздав всему миру. Но это все в прошлом, а теперь мы думаем только о будущем.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы издать новый декрет — для всех городов, для всех мировых столиц, для всех правительств. С сегодняшнего дня нашу землю будет вести новое видение. С сегодняшнего дня Америка всегда будет прежде всего. Каждое решение — о торговле, о налогах, об иммиграции, о внешней политике — будет приниматься для блага американских рабочих и американских семей.

Мы защитим свои границы от грабительских набегов других стран, которые производят наши продукты, крадут наши компании и уничтожают наши рабочие места. Эта защита принесет нам процветание и силу.

Я буду сражаться за вас с каждым своим вздохом, и я никогда не подведу вас. Америка снова начнет побеждать, причем так, как никогда раньше. Мы вернем рабочие места, вернем наши границы, вернем наше богатство и наши мечты. Мы построим новые дороги, шоссе, мосты, аэропорты, тоннели и железнодорожные пути через всю нашу прекрасную страну. Мы снимем наших людей с пособий и дадим им работу. Мы заново построим нашу страну руками американцев и американским трудом.

У нас будут два простых правила: покупай американское и нанимай американцев. Мы будем искать дружбы со всеми народами мира, но мы признаем, что каждая нация имеет право ставить собственные интересы на первое место.

Мы никому не хотим навязывать свой образ жизни. Пусть лучше наш пример станет для всех сияющим маяком. Мы воссияем, и пусть все за нами последуют.

Мы укрепим старые союзы и заключим новые. Мы объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма и полностью сотрем его с лица земли.

В основе нашей политики будет полная, безусловная верность Соединенным Штатам Америки. И через верность своей стране мы заново откроем верность друг другу. В тех, кто открыл сердца патриотизму, нет места предрассудкам. Библия говорит нам: «Как хорошо, когда люди живут вместе и в единстве». Мы должны открыто говорить, что думаем, честно спорить о разногласиях, но всегда стремиться к солидарности. Когда Америка едина, Америку вообще не остановить.

Не бойтесь — нас защитят, и мы всегда будем под защитой. Нас защищают выдающиеся мужчины и женщины, которые служат в наших вооруженных силах и правоохранительных органах. И самое главное — нас защитит Господь.

Наконец, нам нужно смело мыслить и еще смелее мечтать. Мы знаем, что нация живет только тогда, когда процветает. Мы больше не будем слушать политиков, которые только разговаривают, но ничего не делают. Которые все время жалуются, но ничего не предпринимают.

Время пустых разговоров прошло. Настал час действий. Не позволяйте никому говорить, что что-то невозможно. Духу и душе Америки по плечу любая задача. Мы не потерпим неудачу. Наша страна снова будет процветать.

Мы стоим на пороге нового тысячелетия. Мы готовы раскрыть загадки космоса, излечить Землю от болезней, обуздать энергию и технологии будущего. Новая гордость вселится в наши души и излечит наш раскол. Время вспомнить старую мудрость, которую никогда не забывали наши солдаты: черные мы, коричневые или белые, во всех нас течет красная кровь патриотов. Нам всем даны одинаковые свободы, и все мы приветствуем один великий американский флаг. Ребенок, рожденный в городских кварталах Детройта, и ребенок просторов Небраски видят одно небо, живут одной мечтой и созданы одним всемогущим Создателем.

Поэтому всем американцам во всех городах, от одного океана до другого я хочу сказать: теперь с вами всегда будут считаться. Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять американское предназначение. А ваше мужество и доброта будут вести нас по этому пути.

Вместе мы снова сделаем Америку сильной, богатой, гордой, безопасной. И да — вместе мы снова сделаем Америку великой.

Спасибо! Храни Бог вас всех и храни Бог Америку!