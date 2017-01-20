Молодежная сборная Таджикистана (U-18) завершила свое выступление на Мемориале Валентина Гранаткина на мажорной ноте, обыграв в матче за 15-е место сборную Индии со счетом 1:0.

Как сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана, единственный гол в этой встрече забил полузащитник кургантюбинского «Вахша» Умарджон Шарипов. Отметим, что наша сборная доигрывала матч вдесятером. На 59-й минуте красную карточку схлопотал капитан команды Эхсони Панджшанбе.

Главный тренер молодежной сборной Таджикистана Виталий Левченко на послематчевой пресс-конференции сказал, что в целом доволен выступлением своих подопечных, но не результатом:

- Юношеская команда Таджикистана, которую вы тренируете, производит на текущем Мемориале Гранаткина симпатичное впечатление, но ей, похоже, явно не везёт?

- Очень не везет. Такие моменты не реализовываем! Но я не могу предъявить ребятам никаких серьезных претензий. Все они очень стараются. Увы, нам не удалось занять высокого места на петербургском турнире. Но отрицательный результат – это тоже результат. Мы получили здесь богатую пищу для размышлений. Проанализируем свои ошибки и будем работать дальше.

Таким образом, молодежная сборная Таджикистана провела на Мемориале Гранаткина шесть игр. На групповом этапе турнира подопечные Виталия Левченко обыграли Грецию (1:0), уступили Болгарии (0:1) и сыграли вничью с Эстонией (1:1). В утешительном турнире за 9-16-е места таджикские футболисты дважды проиграли в серии пенальти – сначала Беларуси (6:7), а затем Литве (4:5). В итоге «молодежка» Таджикистана заняла пятнадцатое место на турнире Гранаткина.

В финальном матче, который состоится сегодня, 21 января, сойдутся молодежные сборные Казахстана и России. Бронзовые медали разыграют футболисты Греции и Санкт-Петербурга.