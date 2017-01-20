Робот-журналист, созданный китайскими специалистами и получивший имя Сяо Нань, опубликовал свой первый материал в газете Southern Metropolis Daily. РИА Новости со ссылкой на агентство China News уточняет, что публикация робота состоит из 300 иероглифов.

Статья посвящена предстоящим поездкам перед китайским Новым годом – Чуньцзе. Чтобы создать этот материал, необычному автору потребовалась всего одна секунда.

Как пояснил профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюня (Wan Xiaojun), робот способен писать как маленькие, так и большие по объему тексты, а также анализировать гораздо большее количество данных, чем человек.

Тем не менее, по его словам, это не означает, что в ближайшем будущем роботы заменят журналистов. На сегодняшний день машина не умеет брать интервью, а также задавать дополнительные вопросы, опираясь на прошлые ответы. Но создатель робота-репортера настроен оптимистично и надеется, что в будущем эти устройства смогут выступать в качестве помощника издания. Для этого он работает вместе с Southern Metropolis Daily и создал специальную лабораторию для изучения и развития СМИ.

Исследования в области технологий для автоматического написания текстов уже ведутся в ряде компаний. Так Narrative Science подготовила платформу Quill, задача которой — преобразовывать данные в связный текст.