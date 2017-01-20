Глава налогового ведомства Таджикистана Нусратулло Далатзода считает ничем не обоснованными заявления некоторых иностранных дипломатов относительно высокой налоговой нагрузки в стране.

Председатель Налогового комитета Таджикистана прокомментировал на пресс-конференции заявления послов Франции и России, где были затронуты проблемы налогообложения в стране. В частности, он напомнил заявление посла Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар, которая говорила о проблемах коррупции и налогов.

«Она говорит, что обсудит эти вопросы, но не уточняет, какие именно конкретные налоговые проблемы она подразумевают», - сказал Давлатзода 20 января на пресс-конференции в Душанбе.

Напомним, 13 января Ясмин Гуедар сообщила журналистам, что французские компании сталкиваются с проблемами в Таджикистане. В качестве примера она привела компанию Total, которая, по ее словам, столкнулась с проблемами в стране.

«Моя роль, как посла, откровенно обсудить эти вопросы с таджикскими властями, в том числе тему налогообложения. Не вникая детально в этот вопрос, необходимо также говорить о коррупции, которая существует в стране. Моя миссия - защитить французские компании», - сказала она.

Глава Налогового комитета подтвердил, что существуют налоговые споры между ведомством и компанией Total, которая с 2013 года совместно с Национальной Китайской нефтегазовой корпорацией (CNPC) и канадской компанией Tethys занимается поиском углеводородов на юге Таджикистана.

Он отметил, что встречался неоднократно с главой Total, и судебное разбирательство временно было приостановлено. «Компания по нашему запросу предоставила дополнительные документы, которые изучаются наши специалистами. После этого будет возобновлено судебное разбирательство», - сказал Давлатзода.

По его словам, главная проблема заключается в том, что иностранные компании не ведут документацию на таджикском языке, как того требует законодательство. «Хотя бы подготовили документы на русском языке, чтобы было ясно о чем идет речь», - сказал председатель налогового ведомства.

По поводу заявления посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова о сокращении российских инвестиций из-за «высоких налоговых ставок, особенно в телекоммуникационной сфере» председатель налогового ведомства сказал, что налоговые нагрузки для всех в республике одинаковы. «У нас одни и те же условия, как для отечественных, так и для иностранных компаний», - отметил он.

Касательно налоговых претензий к российским мобильным компаниям «Билайн» и «Мегафон» Давлатзода сказал, что «если бы они работали в соответствии с законодательством, не столкнулись бы с проблемами». «Скрывают налоги, предоставляют неверные данные, естественно, будут оштрафованы и будут платить уже с процентами», - добавил он.