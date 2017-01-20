«АП» спросила обычных душанбинцев о том, что бы они хотели изменить в Душанбе прямо сейчас?

После того, как новый столичный мэр Рустам Эмомали на первом собрании актива города озвучил первые девять задач, которые он намерен решить, мы решили выйти на улицы города и спросить у рядовых душанбинцев – какие городские вопросы их волнуют больше всего.

Выяснилось, что желания отдельных горожан во многом совпадают с намерениями новых властей: душанбинцев, прежде всего, волнуют проблемы общественного транспорта, обеспечение города электроэнергией и теплом, а также наведение порядка в столице. Впрочем, большая часть респондентов, с которыми нам удалось пообщаться в ходе подготовки этого опроса, отмечала, что проблем в нашем городе совсем нет и менять ничего не нужно.