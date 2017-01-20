Боевики «Исламского государства» разрушили часть римского амфитеатра в Пальмире, построенного во втором веке нашей эры, сообщило сирийское государственное агентство SANA, пишет «Медуза».

Снесен, как сообщается, фасад амфитеатра, а также стоявший возле него тетрапилон — сооружение с четырьмя портиками, являющееся одной из главных достопримечательностей города.

ИГ захватило Пальмиру в мае 2015 года. Тогда боевики взорвали в городе несколько древних памятников, в том числе триумфальную арку, храм бога Бэла и храм Баал-Шамин, а также погребальные башни.

24 марта 2016 года сирийские войска заняли Пальмиру, операция проходила при поддержке РФ. После освобождения Пальмиры оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева дал концерт в римском амфитеатре, который в прямом эфире транслировали российские телеканалы.

В начале декабря стало известно, что боевики ИГ вновь взяли Пальмиру под свой контроль, вытеснив из города сирийские правительственные войска.