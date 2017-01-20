Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила в интервью «Независимой газете», что выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы».

"По отношению к школе я консерватор, я за возврат к лучшим традициям советской школы. Все новое – это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны? Мы – народ пассионарный, мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо. Когда-то мы первыми полетели в космос, а сегодня мы бьемся за новые высоты в технологических отраслях. У нас страна, уважающая знание. Чем плоха эта наша традиция? Было два периода в истории XX века, когда мы усиленно учились, – это военные и послевоенные годы".

Говоря о школьном образовании, министр также сообщила, что считает семь-восемь уроков в день — «явным перебором». «Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после», — сказала Васильева, добавив, что не поддерживает идею отмены домашнего задания.

Ольга Васильева заняла должность главы Миноборнауки в середине августа 2016 года. За время нахождения на посту министра она выступила с рядом инициатив, включая возвращение астрономии в обязательную программу, сокращение числа учебников по каждому предмету до трех и привлечение учеников к уборке школы.

Васильева на посту министра также уволила нескольких своих заместителей и сменила ректоров Московского педагогического государственного университета (МПГУ) и Российского государственного педагогического университета имени Герцена.