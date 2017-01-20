20 января состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа, а вместе с ним в Белый дом въедет его супруга Мелания. Несмотря на то что Мелания Трамп старалась по возможности держаться в стороне от предвыборной кампании, внимания ей уделяли предостаточно: не каждый год фотомодель из Словении становится первой леди США. Критики называют Меланию Трамп «женой напоказ», а люди, знакомые с ней лично, утверждают, что она очень вежливый и приятный человек — пусть и не склонный публично спорить с мужем. «Медуза» рассказывает, что известно о будущей первой леди.

Почему мне вообще нужно что-то знать о Мелании Трамп?

Влияние первой леди на политику часто недооценивают, и зря: ее работа включает в себя куда больше, чем парадные появления на публике и занятие благотворительностью. По словам Кати Мартон, автора книги «Hidden Power: Presidential Marriages That Shaped Our History» («Невидимая власть: как президентские браки формируют историю»), президентство — это работа для двоих: первая леди должна напоминать президенту о важных проблемах, которые он упускает из виду, и откровенно говорить, когда он делает что-то не то.

Мартон также называет Меланию наименее подготовленной первой леди в истории, и это мнение разделяют многие американцы. Это, однако, не единственное отличие Мелании от предшественниц: она станет первой на этом посту, для кого английский язык не родной, и первой почти за 200 лет, родившейся не в США.

Stane Jerko / Reuters / Scanpix / LETA Мелания Кнавс (будущая Трамп) на фотографии 1987 года

Откуда она родом?

Мелания родилась и выросла в Словении; ее детство прошло в Севнице, городке в часе езды от столицы с населением 5 тысяч человек. Отец Мелании, Виктор Кнавс, продавал автомобили, а мать Амалия создавала принты для фабрики детской одежды. В интервью Мелания рассказывает, что с любовью вспоминает свое детство, а ее сын Бэррон даже говорит на словенском, что не мешает бывшим соотечественникам обвинять ее в игнорировании своих корней. К примеру, Дональд Трамппосетил родину своей жены всего один раз, в 2002 году, и провел там только три часа.

Разве Трамп не против иммигрантов?

В ходе президентской кампании Трамп действительно много внимания уделял ужесточению правил для нелегальных иммигрантов. Он подчеркивает, что все члены его семьи иммигрировали в полном соответствии с законом. По сведениям New Yorker, однако, это не совсем так: в 90-е Мелания работала моделью в Нью-Йорке по рабочей визе H-1B для высококвалифицированных работников, получение которой требует подтверждения диплома о высшем образовании (у Мелании, как и других моделей, работающих по этой визе, высшего образования нет). Трамп высказывался именно против подобных злоупотреблений: по его словам, мигранты — «это временные работники, которых импортируют, чтобы заменить американцев за более низкую цену».

А Мелания поддерживает политические взгляды мужа?

В интервью Юлии Иоффе для GQ Мелания Трамп подчеркнула, что не делится политическими взглядами на публике: «Я приняла решение не лезть в политику. Это работа моего мужа». Это не означает, что политических взглядов у Мелании нет — она называет себя очень политически активной в частной жизни, но делится своими взглядами она только с мужем. Мелания не во всем соглашается с Дональдом, однако эти разногласия никогда не озвучиваются на публике: даже на вопросы о том, нравится ли ей прическа мужа, Мелания со всей серьезностьюотвечает: «Я люблю его таким, какой он есть». Умение говорить загадочные или даже противоречивые вещи объединяет супругов; к примеру, в ответ на травлю Иоффе, начавшуюся после публикации профайла в GQ, Мелания заметила, что «не может контролировать, но и не поддерживает своих фанатов», но также упомянула, что журналистка «спровоцировала их».

Feanny Hicks / Action Press / Vida Press Дональд Трамп и Мелания Кнавс в Нью-Йорке, 1999 год

То есть Мелания не принимала участие в кампании?

Она держалась в стороне от кампании — куда более активно Дональда поддерживала его старшая дочь, Иванка. По мнению политического консультанта Франка Лунтца, это было правильное решение: «Политика — это не ее родной язык, и не второй, третий или пятый. Это не ее мир. А если это не твой мир — ты совершишь ошибку». Это косвенно подтверждает один из самых ярких эпизодов кампании с участием Мелании: ее речь на Национальной конвенции Республиканской партии. Резонанс вызвало не само выступление, а тот факт, что оно подозрительно напоминало речь Мишель Обамы в 2008 году — настолько, что многие журналисты заговорили о плагиате. Сам Трамп назвал это «невинной ошибкой» спичрайтеров.

Раз так, чем она вообще занимается?

В 1990-е Мелания заняла второе место на модельном конкурсе, который проводил словенский журнал Jana, и бросила учебу в Люблянском университете, чтобы начать карьеру модели в Милане. В 1996 году она переехала в Нью-Йорк. Мелания была достаточно успешной, хоть и не супермоделью; ее снимали в том числе такие именитые фотографы, как Марио Тестино и Патрик Демаршелье. Мелания встретила Дональда в 1998 году и в 2005-м вышла за него замуж. С тех пор она практически полностью посвятила себя семье, иногда отвлекаясь на создание линии украшений или средств по уходу за кожей.

Splash News / Vida Press The model marrying billionaire Donald Trump risks a brush with bad luck as she shows off her stunning $100,000 wedding dress. Despite tradition saying it is bad luck for your husband-to-be to see you in your dress before the big day, Melania Knauss proudly shows the world the amazing look she will have when she walks down the aisle this weekend in Palm Beach, Florida. The Slovenian supermodel appears on the latest cover of Vogue magazine in the U.S. in her hand-embroidered frock from Christian Dior, one of only a few extravagances in what is set to be the most expensive society wedding of the year. The dress has a 13-foot train and even longer veil. And it is so heavy, Knauss was advised to eat hearty so she has the strength to make it down the aisle.

То есть Мелания Трамп просто-напросто «жена напоказ»?

И да, и нет. С одной стороны, история Мелании действительно напоминает сказку о Золушке — скромная, тихая девушка из словенского поселка оказалась в Белом доме, чего, кажется, не ожидала сама; в таких обстоятельствах сложно доказать, что ты смог добиться чего-то не только благодаря удачному замужеству. С другой стороны, история знакомства Дональда и Мелании не слишком напоминает охоту за богатым женихом: широко известна история о том, как Мелания не дала Трампу свой телефон на вечеринке и потом долго отказывалась с ним видеться из-за его репутации охотника за женщинами. Кроме того, Мелания самостоятельно развивает свой бизнес — ее линия украшений (скорее успешная) и косметическая линия (скорее неудачная) не входят в Trump Corporation.

Почему она так странно выглядит на фотографиях?

Действительно, на многих фотографиях Мелания запечатлена со странным выражением лица («будто она собирается чихнуть», по наблюдению GQ), что нехарактерно для бывшей модели, для которой фотогеничность — это рабочий инструмент. Этот факт среди прочих послужил основой для сплетен, что Мелания перенесла несколько пластических операций, в том числе уколы ботокса и увеличение груди. Сама она эти слухи отрицает: «Я ничего не делала. Я живу здоровой жизнью и забочусь о своей коже и своем теле. Я против ботокса и инъекций; я думаю, они портят лицо и нервы». Юристы Трампов даже угрожали судом биографу Мелании за статью, утверждающую, что она вставила грудные импланты.

Lee Clower / The New York Times / Scanpix / LETA Мелания Трамп на 66-м этаже «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке

Мелания фотографировалась голой?

Работа модели нередко подразумевает откровенные фотосессии, и Мелания исключением не была — особенный резонанс получили фотографии 2000 года, где будущая первая леди лежит на ковре, полностью обнаженная и пристегнутая наручниками к чемодану. Противники Трампа использовали эти фотографии в политической борьбе, подписав их «Встречайте Меланию Трамп, вашу будущую первую леди. Или можете проголосовать за Теда Круза», — очевидно, с расчетом оттолкнуть часть консервативной аудитории. В ответ Трамп выложил неудачную фотографию жены Круза рядом со снимком Мелании, приписав, что фотография стоит тысячи слов (впоследствии Трамппризнал, что был неправ). Несмотря на откровенный сексизм, которым отличились оба политика, лишь немногие феминистские издания выступили в поддержку Мелании. Как отметило издание Bustle, травля Мелании за недостаточную вовлеченность в права женщин — так же неправильно, как и навязывание патриархальных ценностей.

Мелания — феминистка?

Те немногочисленные сведения о семье Трампов, которыми располагает общество, скорее говорят об обратном. В интервью Harperʼs Bazaar Мелания с гордостью говорит, что ничего не требует от Дональда, чтобы не стать «ворчливой, капризной женой»; в интервью GQ сообщает, что и муж поддерживает ее желания — например, не протестует против часовой ванны или массажа. Сам Трамп неоднократно отмечал, что ни разу в жизни не менял подгузник и не гулял с детьми в парке — этим занимается исключительно его жена.

Как к ней относятся после избрания Трампа?

После избрания Трампа президентом медиа начали тщательно воссоздавать образ гламурной — возможно, даже излишне гламурной — первой леди: первые ее действия на этом посту включают в себя создание отдельной комнаты для макияжа и причесок в Белом доме. Ее заочно сравнивают с Нэнси Рейган и Жаклин Кеннеди — элегантными и терпеливыми женами, которые были скорее иконами стиля, нежели лидерами общественного мнения. Мелания, однако, столкнулась с неожиданными трудностями: многие американские дизайнеры одежды, включая Тома Форда и Марка Джейкобса, отказались предоставлять ей свои услуги, в том числе из-за несогласия с политикой Трампа. Дизайнер София Теалле даже написала открытое письмо, в котором призвала коллег бойкотировать Меланию Трамп: «Сексизм, расизм и ксенофобия, которые распространяет штаб ее мужа, несовместимы с нашими общими ценностями».

Joshua Roberts / Reuters / Scanpix / LETA Дональд и Мелания Трамп, а также спикер палаты представителей Пол Райан (слева) в Вашингтоне. 10 ноября 2016 года

Складывается впечатление, что ее ругают за дело!

Как ни удивительно, люди, которые знают Меланию лично, свидетельствуют, что в жизни она очень вежливый, приятный и спокойный человек, который физически не способен никого обидеть. «Миссис Трамп — отзывчивая жена, хорошая мать и просто прекрасный человек», — охарактеризовала первую леди бывшая супруга Руперта Мердока в интервью New York Times. Другие отмечают, что Мелания — это живое воплощение бренда Трампа, символ успеха в классическом его понимании. Хотя в глазах многих отстраненность Мелании переносит на нее все грехи мужа, сложно предугадать, как именно сложится карьера новой первой леди. Сама Мелания признается, что за долгие годы научилась невосприимчивости к чужим нападкам — а это нужно как моделям, так и политикам.