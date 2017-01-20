Председатель правления союза потребительских обществ РТ «Таджикматлубот» (Таджикпотребсоюз) Хусайн Идиев заявил журналистам, что в прошлом году за пределы Таджикистана было экспортировано 1,7 тыс. тонн сельхозпродукции, из них 1,1 тыс. тонн лука, 520,6 тонн абрикосов, 39,6 тонн черешни.

«Точикматлубот», - говорит Идиев, - расширяет продвижение промышленной и сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках». Основными партнерами «Точикматлубот» являются Афганистан, Казахстан и Кыргызстан.

Общий доход Союза по всем направлениям деятельности составил 90 млн. сомони. Этот показатель на 898 тыс. сомони больше прошлогоднего показателя, отметил он. «В прошлом году за счет налогов «Точикматлубот» пополнил бюджет страны на 35,3 млн. сомони», - сказал Идиев.

Он рассказал, что в сфере потребкооперации на территории Таджикистана функционирует 73 рынка, которые оснащены более 16,3 тыс. торговых мест. На этих рынках также работают более 3,7 тыс. магазинов. Общий доход рынков в прошлом году составил 22,8 млн. сомони

«Заготовительные организации ежегодно заключают с фермерскими хозяйствами, населением и другими производителями договора по выращиванию и сдаче продукции. Отраслевые структуры «Точикматлубот» закупают более 15 видов сельхозпродукции и сырья», - отметил Идиев

Для обеспечения населения городов, районов и посёлков республики продукцией сельского хозяйства организованы 32 хозрасчетные заготовительные конторы.

Для подготовки к осенне-зимнему периоду и предотвращения повышения цен на рынках, по словам Идиева, в прошлом году было заготовлено 4660,5 т. сельхозпродукции, из них 2,4 тыс. тонн лука, 2,1 тыс. тонн картофеля, 48,7 тонн зерновых, 3,8 тонн бахчевых культур и 9,4 тыс. тонн угля.

Руководитель Союза заметил, что среднегодовой объем производства товаров народного потребления составляет 18 млн. сомони. От общего объема выпускаемой продукции производится в среднем 1335 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, около 700 тысяч условных банок консервной продукции и на 1,5 млн. сомони - непродовольственных товаров.

«Точикматлубот» имеет и сеть предприятий общественного питания. Так, в стране, по словам главы потребсоюза, функционируют 187 предприятий общественного питания, из которых - 15 ресторанов, 57 чайных, 115 столовых.