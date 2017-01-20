Налоговое ведомство Таджикистана подтвердило информацию о налоговых претензиях к оператору мобильной связи Tcell. Споры сторон относительно этого вопроса в настоящее время рассматриваются судебными органами.

«Действительно, в ходе проведенной нами проверки выявлено сокрытие налогов со стороны этой компании на сумму более 155 млн. сомони», - сообщил председатель Налогового комитета при правительстве РТ Нусратулло Давлатзода в пятницу, 20 января, на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что компания решила оспаривать претензии налогового ведомства, обратившись в судебные органы. «В настоящее время проходит судебное разбирательство. После принятия судом решения будем принимать меры по взысканию налогов и штрафов», - сказал Давлатзода.

Он подчеркнул, что в ходе плановых налоговых проверок в прошлом году были выявлены факты сокрытия налогов на крупные суммы в других мобильных компаниях.

В частности, отметил Давлатзода, было выявлено сокрытие налогов в размере 151,3 млн. сомони со стороны компании «Таком», предоставляющей мобильные услуги под брендом «Билайн».

По его словам, компания прошла через все инстанции суда, пытаясь оспорить претензии налогового ведомства. «Однако, решение во всех инстанциях были в пользу бюджета», - сказал главный налоговик Таджикистана.

Он отметил, что «Билайн» уже оплатил 80% от общего объема налоговых задолженностей и штрафов. «Мы заключили с руководством компании договоренность относительно поэтапного погашения оставшейся суммы. Надеюсь, оставшиеся средства будут возвращены бюджету до марта этого года», - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Давлатзода, налоговым ведомством выявлено сокрытие налогово в размере 155 млн. сомони со стороны оператора мобильной связи «МЛТ», работающего в Таджикистане под брендом «Мегафон».

«Частично эти средства уже выплачены в ходе судебного разбирательства, а оставшаяся часть – после принятия судом решения», - сказал он.

Главный таджикский налоговик подчеркнул, что проверки мобильных операторов проводятся ежегодно в рамках законных плановых работ.

Он сожалеет, что иностранные компании, работающие в Таджикистане, не всегда полностью знакомы с налоговым законодательством республики, в связи с чем возникает подобное недопонимание.

Напомним, что в 2014 году штраф в размере 341 млн сомони был предъявлен другому сотовому оператору «Вавилон-М». Компания проиграла все суды с налоговыми органами. В настоящее время оператор погашает долг перед Налоговым комитетом по частям.