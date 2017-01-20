МВД республики сегодня на своем официальном сайте распространило информацию о ДТП, в результате которого 18 января погиб экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, советник министра обороны страны 46-летний генерал-майор Зариф Шарифзода.

«18 января примерно в 18:30 минут погибший генерал-майор, который находился за рулем автомашины марки «Киа-Соул», во время движении по улице Умара Хайёма по неизвестным причинам совершил столкновение с задней частью автомашины марки «Опель Астра» под управлением 44-летнего жителя столицы, - отмечается в сообщении МВД. - После столкновения автомашина под управлением генерал-майора выехала на правую часть дороги, и остановилась возле арыка, на обочине дороги. Генерал-майор погиб на месте ДТП, другие участники происшествия серьезно не пострадали».

Между тем, по словам одного из источников «АП» в министерстве обороны, основная версия случившегося – у генерал-майора, который сам сидел за рулем собственной автомашины, случился сердечный приступ, после чего он не смог справиться с управлением машины и совершил столкновение с другим автомобилем.

Генерал-майор Зариф Шарифзода занимал пост первого заместителя министра обороны Таджикистана до сентября 2015 года, когда Абдухалим Назарзода, другой заместитель главы оборонного ведомства, совершил попытку военного мятежа.

После нейтрализации группировки Назарзода все заместители министра обороны были сняты, в том числе Шарифзода. Позже он стал советником министра обороны республики.