Власти Мексики экстрадировали наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо («Коротышка») в США. Об этом сообщил мексиканский МИД.

Представитель американского правительства заявил Associated Press, что Гусман находится под стражей на территории США, его везут в Нью-Йорк.

Хоакин Гусман возглавляет мексиканский наркокартель «Синалоа», один из главных поставщиков наркотиков в США. Власти США обвиняют Эль Чапо, в частности, в убийстве, контрабанде, незаконном владении оружием и отмывании денег.

В последний раз Гусман был арестован в январе 2016 года — через полгода после его побега из мексиканской тюрьмы через подземный ход, соединенный с душевой кабиной в его камере (ранее он сбегал из тюрьмы в корзине для грязного белья). Поймать его удалось, в том числе, благодаря интервью, которое преступник дал Шону Пенну для журнала Rolling Stone.