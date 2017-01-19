Таджикские школьники вернулись домой после успешного выступления на Международной Жаутыковской Олимпиаде, проходившей 11-17 января в Алматы.

В Олимпиаде, которая проходила по трем дисциплинам - математике, физике и информатике, приняли участие ученики 63 лучших физико-математических лицеев и гимназий из 23 стран мира.

Таджикские школьники завоевали две серебряные и пять бронзовых медалей. Одно серебро и две бронзы завоевали учащиеся Лицея для одаренных детей, еще одно серебро и три бронзы получили учащиеся Таджикско-российского лицея-интерната "Хотам и ПВ".

Серебряные медали завоевали Мехрон Бобохонов - ученик 10 класса "Хотам и ПВ" по математике и Фарход Хакимиен - ученик 10 класса Лицея для одаренных детей по информатике.

Бронзовые медали получили:

по физике - Сабина Абдурахмонова, ученица 10 класса Лицея для одаренных детей;

по математике - Парвизджон Алиев, ученик 10 класса Лицея для одаренных детей, Абубакр Усмонов, ученик 10 класса "Хотам и ПВ", Наимджон Холджонов, ученик 9 класса "Хотам и ПВ" и Комрон Абдуллоев, ученик 10 класса "Хотам и ПВ".

Команда из Таджикистана была самая молодая среди всех команд и состояла, в основном из учеников 8-10 классов, в то время, как призеры из других команд были учениками 11-12 классов.

Все призеры олимпиады получили приглашение на учебу в Университет им. Назарбаева и Бакинский Национальный университет, для чего названные университеты выделят им соответствующие гранты для покрытия всех расходов во время учебы.