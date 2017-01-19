АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ЯНВАРЯ 2017

- Руководство министерства внутренних дел Таджикистана отчитается перед журналистами. Пресс-конференция по итогам прошлого года состоится в здании МВД в 11:00.

- Минкультуры проведет пресс-конференцию в 9:00 в здании министерства.

- Налоговый комитет Таджикистана отчитается о работе за 2016 года в 9:00 в здании «Единого окна» (рядом с Минэнерго).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ЯНВАРЯ

1939 - Вышел первый номер газеты «Ведомости Совети Олии РСС Точикистон» («Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР»).

2003 - Вопросы применения антидемпинговых мер между странами-участницами Евразийского экономического сообщества (ЕвразЭС) рассматривались в ходе заседания заместителей министров экономики стран ЕвразЭС в Москве.

2003 - В Люцерне (Швейцария) начала работу Международная конференция по проблемам переходного периода в семи государствах СНГ (Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан) с наиболее низкими доходами.

2003 - В Душанбе состоялась презентация открытия нового воздушного маршрута «Алматы-Душанбе-Алматы», приуроченное к 10-летию установления дипотношений между РТ и РК.

2008 - На Сангтудинской ГЭС-1 запущен в действие первый агрегат

2010 - Депутаты МН МО РТ утвердили положения СЭЗ «Ишкашим» и «Дангара»;

2010 - РТ ратифицировал соглашение по разработке проекта строительства ЛЭП CASA-1000.

2011 - АБР выделило $120 млн. на модернизацию автотрассы, связывающей Душанбе с узбекской границей (Турсунзаде).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ЯНВАРЯ

1923 – Родилась Народная артистка Таджикистана Савсан Бандишоева.

1935 – Родился литературовед, писатель Вали Самад.

1950 – Родился ученый-историк Рахматулло Махмадшоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 3-8 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 6-11 мороза, местами до 13-18 мороза, днем 2-7 мороза, по ВГБАО ночью 28-33 мороза, (в районе Булункуля 34-36 мороза), днем 11-16 мороза, местами до 18-23 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, местами до 15 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Курган - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 3-5 мороза.