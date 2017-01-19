Положением дел в стране в целом недовольны 45% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 23 по 28 ноября 2016 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 до 49 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

Довольны положением дел в стране 47% респондентов, 8% затруднились с ответом. Люди чаще всего говорят о хорошей работе властей в правоохранительной сфере (57%) и образовании (51%).

Хуже всего россияне оценивают работу чиновников в области здравоохранения — 60% оценили ее негативно.

При этом 59% опрошенных считают, что положение дел в стране через 20 лет будет лучше, чем сейчас, 7% ожидают ухудшения, а 28% — что все останется, как есть. За это время ожидают улучшения качества медицинских услуг 52% опрошенных, в сфере экономики — 49%. Уровень социальной защиты пожилых останется прежним, по мнению 40%. Вообще не строят планов на будущее четверть (24%) россиян. Около половины (48%) планируют на год вперед и меньше. 59% сомневаются, что в будущем государственная пенсия обеспечит им достойную жизнь.

Напомним, как выявили сотрудники Института социологии РАН, большинство граждан считают, что Россия в будущем должна стать «великой державой». Граждане не против «твердой руки» ради порядка в стране, но ради решения собственных проблем даже работники правоохранительной сферы готовы дистанцироваться от государства. Россияне не желают перемен, поскольку боятся их, а не потому, что довольны ситуацией, отмечает Коммерсант.