Спасательная операция после схода лавины на отель Rigopiano в городе Фариндола в Центральной Италии, 19 января 2017 года

В результате схода лавины на здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо в центральной области Абруццо погибли несколько человек, передает Reuters. По словам местных чиновников, на момент схода лавины в отеле находились до 30 человек.

Как сообщает телеканал Rai News, спасатели извлекли из-под обломков тело первой жертвы. Кроме того, экстренные службы помогли выбраться из-под снежных завалов двум людям. Отмечается, что они находились рядом со зданием и увидели приближение лавины.