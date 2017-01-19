За 2016 год аэропорт Жуковский принял только 53 тысячи пассажиров, об этом, как сообщает "Медуза", рассказал «Ведомостям» неназванный чиновник и источник в «Рампорт аэро», которая владеет аэропортом.

Количество принятых «Жуковским» пассажиров «Ведомостям» раскрыли чиновник, знакомый с деятельностью аэропорта, и человек, близкий к «Рампорт аэро» (владеет и управляет «Жуковским»: 75% минус 1 акция у литовской Avia Solutions Group, блокпакет – у структуры госкорпорации "Ростех").

Издание отмечает, что после открытия аэропорта председатель совета директоров «Рампорт аэро» обещал перевезти в 2016 году около полумиллиона пассажиров и выйти на цифры 2,6-2,8 миллиона в 2017 году.

При этом собеседник «Ведомостей» в «Рампорт аэро» отказался оценивать показатели аэропорта, поскольку их «не с чем сравнивать».

Международный аэропорт в подмосковном Жуковском открылся 30 мая 2016 года, а первые рейсы начал принимать в сентябре. Поскольку аэропорт формально приписан не к Москве, а к Московской области, на него не распространяются ограничения по международным рейсам — в столице все имеющиеся квоты распределены между другими аэропортами.

Принадлежность аэропорта стала причиной для споров между авиационными властями России и Таджикистана. Москва дважды пригрозила остановить авиасообщение, если Душанбе не разрешит полеты из Жуковского «Уральским авиалиниям» и «Ямалу». Казахстан также согласовал рейсы только в декабре 2016 года.

Рейсы из Жуковского, судя по расписанию, выполняются в Белоруссию (Минск), Киргизию (Бишкек и Ош), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Казахстан (Астана) и Израиль (Тель-Авив).

Между тем, именно "Жуковский" стал аэропортом раздора в авиационном вопросе между Таджикистаном и Россией. Российская сторона по-прежнему настаивает на том, чтобы Таджикистан признал, что аэропорт Жуковский не относится к Московскому авиаузлу. Только на этих условиях ограничения по полетам авиакомпании "Сомон Эйр" будут сняты. Таджикистан настаивает на том, что именно российский минтранс нарушает все договоренности.